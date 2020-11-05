Зеленский "практически принял решение" передать "Феофанию" под госпиталь для пациентов с COVID-19 – Радуцкий

"Феофания" может принять 600–700 пациентов с COVID-19, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он сказал, что президент Владимир Зеленский хочет передать эту больницу под временный госпиталь.

Президент Украины Владимир Зеленский "практически принял решение" передать клиническую больницу "Феофания" под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" 5 ноября сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Я знаю, что президент политически принял решение в Киеве под полевой госпиталь передавать не Дворец спорта, а больницу "Феофания"... Если все президенты говорили, что "Феофанию" надо отдать людям, но никто этого так и не сделал за годы правления страной, то президент Зеленский принял решение отдать эту больницу для "ковидных" больных", – сказал он.

Нардеп отметил, что "Феофания" может принять 600–700 пациентов.

Радуцкий отметил, что временные госпитали будут разворачивать и в других городах.

25 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве, Донецкой и Одесской областях, где прогнозируется превышение числа больных над количеством коек, готовится развертывание мобильных госпиталей.

"Феофания" – больница, подчиненная Государственному управлению делами. В медучреждении проводится оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и международных организаций, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. Помимо этого, в больнице оказываются медицинские услуги совершеннолетним гражданам Украины и других государств мира и предоставляется реабилитационная помощь раненым военнослужащим.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 5 ноября в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782.