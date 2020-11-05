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Зеленский "практически принял решение" передать "Феофанию" под госпиталь для пациентов с COVID-19 – Радуцкий

"Феофания" может принять 600–700 пациентов с COVID-19, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он сказал, что президент Владимир Зеленский хочет передать эту больницу под временный госпиталь.

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Зеленский передаст "Феофанию" под временный госпиталь, заявил Радуцкий
Зеленский передаст "Феофанию" под временный госпиталь, заявил Радуцкий
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский "практически принял решение" передать клиническую больницу "Феофания" под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" 5 ноября сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Я знаю, что президент политически принял решение в Киеве под полевой госпиталь передавать не Дворец спорта, а больницу "Феофания"... Если все президенты говорили, что "Феофанию" надо отдать людям, но никто этого так и не сделал за годы правления страной, то президент Зеленский принял решение отдать эту больницу для "ковидных" больных", – сказал он.

Нардеп отметил, что "Феофания" может принять 600–700 пациентов.

Радуцкий отметил, что временные госпитали будут разворачивать и в других городах.

25 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве, Донецкой и Одесской областях, где прогнозируется превышение числа больных над количеством коек, готовится развертывание мобильных госпиталей.

"Феофания" – больница, подчиненная Государственному управлению делами. В медучреждении проводится оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и международных организаций, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. Помимо этого, в больнице оказываются медицинские услуги совершеннолетним гражданам Украины и других государств мира и предоставляется реабилитационная помощь раненым военнослужащим.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией5 ноября в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782.

Теги: Феофания, Владимир Зеленский, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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