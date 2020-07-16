Должностные лица НАНУ незаконно передали землю под застройку стоимостью 300 млн грн – СБУ

Застройщику передали 24,5 гектара земли рядом с "Феофанией" в постоянное пользование на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задокументировала неправомерную передачу под застройку участка земли стоимостью более 300 млн грн, об этом сообщила пресс-служба СБУ 15 июля.

По информации правоохранителей, должностные лица Национальной академии наук в нарушение требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с бюро президиума академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

"Организаторы сделки передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность", – отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проводят обыски в президиуме НАНУ для извлечения документов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на земельные участки НАНУ наложен арест.