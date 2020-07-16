СБУ предотвратила три теракта в 2020 году – Баканов

По словам главы СБУ Ивана Баканова, Служба безопасности предотвратила теракты в Харькове, Северодонецке и Рубежном.

Баканов рассказал о результатах работы СБУ за шесть месяцев 2020 года Фото: ssu.gov.ua

В течение 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 16 июля на совещании руководителей правоохранительных органов заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По словам главы СБУ, в апреле спецслужба задержала мужчину, который заложил бомбу возле входа в торговый центр "Французский бульвар" в Харькове, в июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле – боевика "ЛНР", который собирался подорвать цистерны с аммиаком.

По данным Баканова, в 2020 году суды вынесли 28 приговоров по обвинению в террористической деятельности и 16 – в создании террористической группы или организации по материалам службы.

Кроме того, сообщил он, "за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям". С начала года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и предотвратила шесть заказных убийств, добавил Баканов.

Баканов работает в СБУ с 22 мая 2019 года. Сначала он был назначен на должность первого замглавы СБУ, а 29 августа – председателем Службы безопасности. В ходе избирательной кампании 2019 года Баканов возглавлял партию "Слуга народа", а также руководил штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского. До этого работал юристом студии "Квартал 95", которую основал Зеленский.