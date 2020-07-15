Полиция задержала подозреваемых в убийстве полковника СБУ Закладного – СМИ

Двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного задержали сегодня вечером, у них нашли вещи погибшего, сообщило издание "Deтектив.info". По информации бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, преступление было совершено с целью ограбления.

Тело сотрудника СБУ обнаружили ночью на улице Иорданской в Киеве Фото: obozrevatel.com

Вечером 15 июля украинская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного, сообщило издание "Deтектив.info" со ссылкой на источники.

Задержание произошло около 19.00.

У подозреваемых изъяли банковские карточки погибшего, а также другие вещи, которые ему принадлежали, рассказали источники издания.

Информацию о задержании подтвердил в Telegram и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Полиция Оболонского района Киева задержала подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного. Убийство якобы было совершено с целью ограбления", – написал он.

Официально о задержании подозреваемых полиция пока не информировала.

Тело Закладного было обнаружено минувшей ночью на улице Иорданской в Киеве. По данным "Обозревателя", на голове мужчины, за правым ухом, была ссадина. Издание от своих источников получило первые выводы судмедэкспертизы, в которых сказано, что мужчине нанесли удар по голове, который привел к кровоизлиянию.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По информации агентства УНН, Закладный занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины.