Полиция подтвердила смерть следователя СБУ в Киеве

По данным киевской полиции, явных признаков насильственной смерти у найденного мертвым сотрудника СБУ не было.

В Киеве по улице Иорданской минувшей ночью нашли тело мужчины, при котором было удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Киева Диана Шутько.

"Было обнаружено тело мужчины, и при нем находилось удостоверение сотрудника СБУ. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Явных признаков насильственной смерти не было", – подчеркнула Шутько.

По ее словам, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Собеседники агентства УНН рассказали, что погибший – следователь по особо важным делам Роман Закладный, он занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Сегодня он должен был выйти на пенсию.