В Киеве убили следователя СБУ – СМИ

По данным УНН, убитый в Киеве полковник юстиции занимался делами о госизмене и событиями на востоке Украины.

Ночью 15 июля в Киеве обнаружили тело следователя Службы безопасности Украины со следами насильственной смерти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило УНН.

Собеседники агентства рассказали, что погибший – следователь по особо важным делам Роман Закладный, он занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Он должен был выйти сегодня на пенсию.

По данным УНН, тело мужчины обнаружили на улице Иорданской. У правого уха жертвы нашли следы крови, у мужчины были вывернуты карманы брюк и снята обувь.

Агентство также опубликовало документы погибшего. В них указано, что Закладный – полковник юстиции.