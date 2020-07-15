Бутусов: Экспертиза установила, что смерть следователя СБУ в Киеве – умышленное преступление

В киевской полиции заявили, что у найденного мертвым сотрудника Службы безопасности Украины не было явных признаков насильственной смерти. По информации главреда сайта "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, смерть полковника СБУ была насильственной.

В Киеве на улице Иорданской нашли тело мужчины, при котором было удостоверение сотрудника СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Смерть сотрудника Службы безопасности Украины – преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, заявил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Об этом он написал 15 июля в Facebook.

"В ночь с 13-го на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный. Сегодня судебно-медицинская экспертиза, по данным наших источников, подтвердила: это было умышленное преступление", – отметил Бутусов.

В Киеве на улице Иорданской нашли тело мужчины, при котором было удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины. Пресс-офицер Оболонского районного управления полиции Киева Диана Шутько заявила, что на теле не было явных признаков насильственной смерти.

Собеседники агентства УНН рассказали, что погибший – следователь по особо важным делам Роман Закладный, он занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Сегодня он должен был выйти на пенсию.