За полгода СБУ разоблачила 372 должностных лица, совершивших преступления

По материалам Службы безопасности Украины за первое полугодие 2020 года к различным видам и срокам наказания приговорено 61 должностное лицо, сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины за первое полугодие 2020 года о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений сообщили 372 украинским должностным лицам. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что данные должностные лица в общем фигурируют в 301 уголовном производстве. В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, квалифицируемых по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в СБУ, по материалам спецслужбы в первом полугодии этого года к различным видам и срокам наказания приговорено 61 должностное лицо, а 85 – уволены с занимаемых должностей.