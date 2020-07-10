Собирали подписи за отмену Трианонского мирного договора. СБУ предотвратила провокацию в Закарпатье

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовали злоумышленники для анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Согласно Трианонскому мирному договору, в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в числе которых часть земель современной Закарпатской области Фото: ssu.gov.ua

В Закарпатской области приостановили деятельность группы, действия которой содержат признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 10 июля.

По версии следствия, граждан Украины привлекали к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому договору, в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

Правоохранители задокументировали факт использования представителями иностранных организаций гражданина Украины для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Инициированная СБУ экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования сообщили о подозрении. Ему избрали мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций, отметили в СБУ.

Трианонский мирный договор был заключен между странами – победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Он был подписан 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля, вступил в силу 26 июля 1921 года. В результате подписания Трианонского мирного договора Венгрия лишилась 72% территории и 64% населения.

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Украине проживает 151,5 тыс. венгров, большинство – в Закарпатской области.