Кабмин Украины освободил вакцины против коронавируса от НДС

Отмена НДС на ввоз вакцин против коронавируса позволит снизить их стоимость, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В мире несколько вакцин уже прошли третью фазу испытаний Фото: EPA

Кабмин Украины освободил от НДС ввоз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это касается всех потенциальных вакцин, которые мы будем закупать в следующем году", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это позволит снизить стоимость вакцины.

В перечень препаратов, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, были внесены вакцины, а также и иммуноглобулин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской компанией Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", который был проведен 28–30 ноября, если вакцина будет бесплатной, сделать прививки готовы 55% украинцев, 40% не готовы. Если вакцина будет платной, вакцинироваться намерены 35% респондентов, 57% не готовы.