40% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19. Чем это грозит Украине? Правильно, изоляцией

Самое важное в опросе "Рейтинга" о карантине и коронавирусе – это про вакцину.

40% респондентов не собираются колоться даже бесплатной вакциной от COVID-19. А платной не собираются колоться 57%.

Напоминаю, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 75–80% населения.

Учитывая уже названные вслух возможные инициативы цивилизованных стран о введении иммунных паспортов и заявления некоторых авиакомпаний о возможности посадки на рейс со справкой о вакцинации, как вы думаете, чем это дело грозит? Правильно, изоляцией.

Но поразительнее то, что более всего противников что платной, что бесплатной вакцинации в возрастной группе 30–39 лет (63% и 52% соответственно). Не отстает и группа 18–29 (54% и 50%). Хочется спросить, как вы себя вообще чувствуете, друзья? Не в смысле COVID-19, а в смысле на голову.

В то же время поддержка введения жесткого локдауна, "как весной", резко возрастает в возрастных группах 50–59 и 60+ (46% и 45% соответственно).

Вот и встретились два одиночества.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора