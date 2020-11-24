Авиакомпании планируют не пускать на рейсы пассажиров без вакцинации от COVID-19

Гендиректор национального авиаперевозчика Австралии Алан Джойс отметил, что его авиакомпания рассматривает возможность получения пассажирами "паспорта вакцинации" для перелетов. Подобный документ уже находится в разработке у Международной ассоциации воздушного транспорта, а его запуск в тестовом режиме намечен на первый квартал 2021 года.

Национальный авиаперевозчик Австралии Qantas планирует требовать от путешественников доказательство, что они были вакцинированы против COVID-19, прежде чем пустить их на борт. Гендиректор авиакомпании Алан Джойс в интервью CNN сообщил, что, по его мнению, подобным образом поступят и другие авиаперевозчики.

При этом Джойс не уверен, что вакцинация будет обязательной для путешествий внутри страны, однако заверил, что для перелетов между странами такие ограничения точно буду введены.

Джойс также подчеркнул, что Qantas рассматривает возможность получения пассажирами "паспорта вакцинации", в котором указано, какой именно вакциной вакцинировался пассажир и приемлема ли она для страны, в которую человек путешествует.

Как отмечает CNN, такой паспорт сейчас находится в разработке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Запуск такого паспорта в тестовом режиме намечен на первый квартал 2021 года.

Представитель AirAsia, крупнейшего лоукостера Азии, сообщил CNN, что после того, как вакцина будет доступна, авиакомпания "пересмотрит требование о вакцинации гостей от COVID-19 для международных поездок".

Национальный авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand заявил, что "очень воодушевлен новостями о вакцинах", и добавил, что "в конечном итоге правительства должны определять, когда и как безопасно снова открывать границы, и мы продолжаем тесно сотрудничать с властями в этом вопросе".