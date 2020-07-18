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Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

Авиакомпания SkyUp изменила расписание летней навигации. Эта мера вынужденная, заявили в компании.

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Полеты в Грецию, Португалию, Израиль, Францию отложили до 15 августа включительно
Полеты в Грецию, Португалию, Израиль, Францию отложили до 15 августа включительно
Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Авиакомпания SkyUp заявила о вынужденной оптимизации запланированной программы полетов из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook 17 июля.

"Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже", – сказано в сообщении.

Из летней навигации будут исключены следующие направления:

  • Киев – Майорка – Киев;
  • Киев – Тенерифе – Киев;
  • Киев – Ламеция-Терме – Киев, также рейсы из регионов;
  • Киев – Корфу – Киев;
  • Киев – Закинтос – Киев;
  • Киев – Катания – Киев;
  • Киев – Римини – Киев, также рейсы из регионов;
  • Одесса – Ереван – Одесса;
  • Львов – Батуми – Львов;
  • Запорожье – Батуми – Запорожье;
  • Одесса – Батуми – Одесса;
  • Львов – Ираклион – Львов;
  • Одесса – Ираклион – Одесса;
  • Запорожье – Ираклион – Запорожье;
  • Запорожье – Прага – Запорожье;
  • Киев – Пиза – Киев;
  • Киев – Бари – Киев;
  • Львов – Париж (Бове) – Львов;
  • Харьков – Париж (Бове) – Харьков;
  • Одесса – Тбилиси – Одесса;
  • Харьков – Тбилиси – Харьков;
  • Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа:

  • Греция;
  • Португалия;
  • Италия, кроме рейсов Львов – Неаполь – Львов, запланированных на 03.08.2020, 07.08.2020 и 10.08.2020;
  • Испания;
  • Франция;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Армения;
  • Израиль.
https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/913467332490190

Украинская авиакомпания SkyUp отменила все международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану и Бургас.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Теги: Украина, авиаперевозки, Евросоюз, SkyUp, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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