Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

Авиакомпания SkyUp изменила расписание летней навигации. Эта мера вынужденная, заявили в компании.

Авиакомпания SkyUp заявила о вынужденной оптимизации запланированной программы полетов из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook 17 июля.

"Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже", – сказано в сообщении.

Из летней навигации будут исключены следующие направления:

Киев – Майорка – Киев;

Киев – Тенерифе – Киев;

Киев – Ламеция-Терме – Киев, также рейсы из регионов;

Киев – Корфу – Киев;

Киев – Закинтос – Киев;

Киев – Катания – Киев;

Киев – Римини – Киев, также рейсы из регионов;

Одесса – Ереван – Одесса;

Львов – Батуми – Львов;

Запорожье – Батуми – Запорожье;

Одесса – Батуми – Одесса;

Львов – Ираклион – Львов;

Одесса – Ираклион – Одесса;

Запорожье – Ираклион – Запорожье;

Запорожье – Прага – Запорожье;

Киев – Пиза – Киев;

Киев – Бари – Киев;

Львов – Париж (Бове) – Львов;

Харьков – Париж (Бове) – Харьков;

Одесса – Тбилиси – Одесса;

Харьков – Тбилиси – Харьков;

Запорожье – Тель-Авив – Запорожье.

Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа:

Греция;

Португалия;

Италия, кроме рейсов Львов – Неаполь – Львов, запланированных на 03.08.2020, 07.08.2020 и 10.08.2020;

Испания;

Франция;

Кипр;

Чехия;

Армения;

Израиль.

Украинская авиакомпания SkyUp отменила все международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану и Бургас.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.