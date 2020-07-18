Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

Авиакомпания SkyUp заявила о вынужденной оптимизации запланированной программы полетов из-за того, что страны Евросоюза и других регионов не открывают границы для зарубежных туристов, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Facebook 17 июля.
"Часть направлений отменяем полностью, поскольку планировали их именно на летний сезон. А другая часть направлений, которые мы планировали запускать на постоянной основе, стартует позже", – сказано в сообщении.
Из летней навигации будут исключены следующие направления:
Страны, старт полетов в которые откладывается до 15 августа:
Украинская авиакомпания SkyUp отменила все международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану и Бургас.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.
С 5 июня в Украине восстановили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.