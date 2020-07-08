Авиакомпания SkyUp отменила международные рейсы до 1 августа

Украинская авиакомпания SkyUp отменила все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану и Бургас.

Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на большинство международных направлений до 1 августа, об этом пишет Lowcost Avia.

"SkyUp Airlines отменила все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария). Также SkyUp полностью убрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу", – отмечает портал.

На сайте авиаперевозчика об отмене рейсов не сообщается, однако забронировать билет на июль действительно нельзя.

Скриншот: skyup.aero

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.