Троих украинцев, которых ранее задержали в аэропорту Афин пустили в Грецию – Кулеба

Трое украинцев, которым раннее отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали, должны были возвращаться сегодня в Украину рейсом Wizz Air, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля Фото: EPA

Троих украинцев из тех, которым раннее отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали, пустили в Грецию. Об этом вечером 7 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине троих человек из группы, которая должна была возвращаться сегодня в Украину рейсом Wizz Air, таки пустили в Грецию", – написал министр.

Кулеба посоветовал всем путешественникам проверять информацию о возможности въезда в другие страны до покупки билетов.

17 украинцев прибыли в Афины двумя рейсами авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля гражданам Украины отказали во въезде в Грецию из-за карантинных ограничений и задержали. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, где они провели уже две ночи. Позже одной из украинок – студентке Анне Левковской в порядке исключения разрешили въехать на территорию страны.

В МИД Украины сообщили, что вернуться украинцы могут только прямыми обратными рейсами Афины – Киев 7 июля.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. В то же время в рекомендациях Европейского совета указано, что страны ЕС могут разрешать поездки определенным категориям путешественников из стран высокого риска COVID-19, в частности студентам, следующим к месту учебы.