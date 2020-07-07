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ОБЩЕСТВО

В МИД Украины предложили запретить продавать билеты украинцам, которых могут остановить за рубежом

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

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Внешнее авиасообщение возобновлено в Украине с 15 июня
Внешнее авиасообщение возобновлено в Украине с 15 июня
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины направило письмо в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу с рекомендациями провести с авиакомпаниями разъяснительную работу о продаже билетов пассажирам, которых могут не пропустить в стране назначения из-за карантинных ограничений. Об этом 5 июля говорится на сайте МИД.

"Наша цель – сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения", – отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Также в ведомстве напомнили, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники.

Перед тем, как отправиться в путешествие, МИД рекомендует связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого путешественник бронировал поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране прибытия, а также проверить статус бронирования.

Также в министерстве советуют связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

Кроме того, следует изучить условия страхового полиса и убедиться, что он покрывает расходы на случай инфицирования коронавирусом. Также нужно позаботиться о наличии дополнительных средств из-за вероятности возникновения непредвиденной ситуации и при необходимости запастись медицинскими препаратами на случай задержки за рубежом.

Напоследок в МИД посоветовали проверить состояние здоровья перед поездкой, особенно людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические заболевания.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнееГосавиаслужба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Узнать о том, в какие страны украинцы могут летать можно узнать на интерактивной онлайн-карте на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. На ней зеленым отмечены страны, куда въезд разрешен всем украинцам. Желтые страны – те, куда въезд разрешен с видом на жительство, оранжевый цвет – страны, въезд в которые запрещен.
Теги: МИД, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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