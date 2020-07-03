Через день Польша возобновила двухнедельную обсервацию для авиапассажиров из Украины

2 июля пограничная служба Польши опубликовала сообщение, что пассажиры, которые прилетают в Польшу из Украины, больше не должны отправляться на обсервацию, но 3 июля внесла в него изменения.

Польша вернула Украину в список стран, граждане которых должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после пересечения границы на самолетах, сообщило 3 июля посольство Украины в Польше.

2 июля пограничная служба Польши опубликовала сообщение, что пассажиры, которые прилетают в Польшу из Украины, больше не должны отправляться на обсервацию. Сейчас оно недоступно.

В посольстве напомнили, что с 3 июля въезжать на территорию Польши имеют право только некоторые украинцы, а именно:

муж/жена и дети граждан Польши или лица, которые находятся под постоянной опекой граждан Польши;

обладатели карт поляка;

обладатели права на постоянное или временное проживание на территории Польши;

права на постоянное или временное проживание на территории Польши; обладатели разрешения на трудоустройство или других документов, которые доказывают, что гражданин Украины начнет работу сразу после пересечения границы;

ученики, студенты, докторанты;

ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) граждан ЕС;

обладатели разрешений на постоянное проживание или карты долгосрочного резидента страны – члена Европейского союза, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

разрешений на постоянное проживание или карты долгосрочного резидента страны – члена Европейского союза, которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию; водители, которые осуществляют международные пассажирские, грузовые или комбинированные перевозки и въезжают в Польшу по работе;

работники дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и члены их семей.

При этом от 14-дневной обсервации освободили граждан Украины, которые получают образование в Польше или проводят там научные исследования, которые работают на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на приграничных территориях, или в компаниях, связанных с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики, дипломатов, членов экипажей воздушных и морских судов, членов семей граждан ЕС.

С 1 июля Европейский союз начал снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше. Украина в этот список не попала. Но Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной.

На сухопутной границе с Украиной Польша отрыла четыре пункта пропуска: "Дорогуск", "Корчева", "Гребенное" и "Медика". 6 июля откроется еще один пункт – "Будомеж".

С начала июня в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация, наблюдается рост новых случаев инфицирования. 25 июня был зафиксирован максимум с начала эпидемии – 1109 случаев за сутки. По состоянию на утро 3 июля в Украине коронавирус подтвержден у 46 763 человек, из них 20 558 вылечились, а 1212 скончались.