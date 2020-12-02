Кабмин согласовал отставку главы Херсонской ОГА Гусева. СМИ писали, что он возглавит "Укроборонпром"

Кабмин Украины на заседании 2 декабря согласовал отставку главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нарлеп от "Слуги народа" Василий Мокан.
Гусев увольняется в связи с переходом на другую работу.
Накануне шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".
Гусеву 41 год, он возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года.
6 октября президент Владимир Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома" – уволил с должности генерального директора Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.