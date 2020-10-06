Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности Игоря Фоменко, занимающего должность заместителя гендиректора концерна по производству.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ обнародован сегодня на сайте президента.

Следующим указом Зеленский назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.

Раньше он занимал должность замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники "Укроборонпрома".

Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

В апреле 2020 года замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа он подтвердил свои планы уйти с этой должности.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.