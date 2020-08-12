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Руководство "Укроборонпрома" заменят в ближайшее время – вице-премьер Уруский

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает смена команды, не исключено и изменение названия концерна. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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"Укроборонпром" будет преобразован в государственную управляющую компанию
"Укроборонпром" будет преобразован в государственную управляющую компанию
Фото: depositphotos.com

Руководство и менеджмент госконцерна "Укроборонпром" заменят в ближайшее время. Об этом во время круглого стола заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает "Укринформ".

"Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации. В том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен. Насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. В дальнейшем будет заменена вся команда, которая работала там последний год", – отметил Уруский.

Он не исключает, что будет изменено и название концерна, потому что "это название уже стало токсичным в Украине".

По словам Уруского, "Укроборонпром" будет преобразован в государственную управляющую компанию.

"Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", – подчеркнул вице-премьер.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности.

Теги: Украина, Укроборонпром, Айварас Абромавичюс, Олег Уруский
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