Абромавичюс подтвердил планы уйти с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс сказал, что собирался работать на этой должности несколько месяцев, но задержался из-за пандемии коронавируса.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ, сообщает "Новое время".

"С моей точки зрения и с точки зрения президента [Украины Владимира Зеленского], нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели. В "Укроборонпроме" поменяли 30 директоров", – сказал Абромавичюс.

Он опроверг информацию о политических причинах своего ухода. Абромавичюс отметил, что пришел на должность главы госконцерна на несколько месяцев, а на его решение задержаться повлияла пандемия коронавируса. Задержаться на должности его просил экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Абромавичюс в дальнейшем планирует заниматься стратегическими вопросами развития "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года. В мае текущего года Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на сайте концерна.