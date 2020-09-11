Глава "Укроборонпрома" написал заявление об увольнении месяц назад – Найем

Замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем выразил надежду, что после ухода главы концерна Айвараса Абромавичюса не произойдет отката в реформировании оборонной сферы.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс написал заявление об увольнении с должности. Об этом его заместитель Мустафа Найем сообщил 10 сентября в Facebook.

"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укроборонпрома". Это действительно так. Месяц назад Абромавичюс написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента", – написал он.

Найем отметил, что у нового руководителя "будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы".

Замглавы "Укроборонпрома" выразил надежду, что после ухода Абромавичюса не произойдет "отката" реформы отрасли, которой занимается нынешнее руководство.

"Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растягивание активов и возвращение к старым практикам ручного управления – и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне", – объяснил Найем.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

В апреле 2020 года Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.