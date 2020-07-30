Абромавичюс может уйти с должности гендиректора "Укроборонпрома". Его команда останется

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс сказал, что может уйти с занимаемой должности. Он отметил, что вместе со своей командой продолжит работать и проводить реформы в концерне.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс может уйти со своей должности, но команда госконцерна продолжит работу. Об этом Абромавичюс рассказал по итогам встречи в Офисе президента Украины, сообщает "Интерфакс-Украина" 29 июля.

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше. Мы скоро увидим, на какой должности", – сказал он на круглом столе Киевской школы экономики.

Гендиректор концерна отметил, что увидел политическую поддержку реформ госконцерна. Абромавичюс напомнил, что сначала шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит [проведение финансовых расследований], разработать стратегические документы и обновить команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – подчеркнул Абромавичюс.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что ранее рассматривалось возвращение Абромавичюса в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Он уже возглавлял этот совет с начала июня по август 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома".

Тогда Абромавичюс отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя по конкурсу.

Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года. В мае текущего года Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на сайте концерна.