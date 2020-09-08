На место Абромавичюса претендуют два кандидата – СМИ

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс в ближайшее время покинет пост по собственному желанию, сообщило НВ.

На должность гендиректора госконцерна "Укроборонпром" рассматриваются кандидатуры сотрудника Офиса президента Украины Сергея Тихонова и топ-менеджера концерна Михаила Морозова. Об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщило НВ.

Как отмечает издание, нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс в ближайшее время покинет пост по собственному желанию.

"Айварас уже три месяца просится на волю. На его место рассматриваются его заместитель по маркетингу и сбыту концерна Михаил Морозов и заведующий отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Сергей Тихонов. Наибольшие шансы на назначение у Морозова", – сообщил источник.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал возможное назначение Тихонова "зрадой", об этом он написал в Facebook.

"Назначат очередного "реформатора", заведующего отделом безопасности и ОПК Офиса президента Сергея Тихонова. В третьем созыве был нардепом от [Прогрессивной социалистической партии Натальи] Витренко. Минус прозрачные назначения и минус еще одна реформа", – отметил Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности.

"С моей точки зрения и с точки зрения президента, нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели. В "Укроборонпроме" поменяли 30 директоров", – сказал Абромавичюс.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.