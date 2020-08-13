"Уйдем, когда завершим реформу". Найем прокомментировал заявление Уруского об увольнении руководства "Укроборонпрома"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о скорой замене руководства государственного концерна "Укроборонпром". Заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем сказал, что руководство уйдет, когда завершит реформу.

В ответ на заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского о том, что руководство государственного концерна "Укроборонпром" в скором времени заменят, заместитель гендиректора Мустафа Найем сказал, что оно уйдет, когда завершит реформирование концерна. Соответствующий пост опубликован на странице Найема в Facebook.

Найем подчеркнул, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" было первой командой за все годы его существования, которая "публично заявила о необходимости ликвидации концерна, вместо которого должны появиться прозрачные и подотчетные секторальные корпорации, способные производить качественное вооружение и военную технику".

При том, что команда продолжает оказывать всестороннее и конструктивное содействие вице-премьеру во всех вопросах, касающихся продвижения реформы, все остальное должно происходить в рамках действующего законодательства, сказал Найем.

По его словам, государство как собственник имеет неотъемлемое право на любые изменения в менеджменте государственных предприятий. При этом гендиректор "Укроборонпрома" назначается президентом Украины по представлению премьер-министра Украины, а исключительное право увольнения и назначения его сотрудников принадлежит генеральному директору.