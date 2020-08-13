"Уйдем, когда завершим реформу". Найем прокомментировал заявление Уруского об увольнении руководства "Укроборонпрома"

В ответ на заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского о том, что руководство государственного концерна "Укроборонпром" в скором времени заменят, заместитель гендиректора Мустафа Найем сказал, что оно уйдет, когда завершит реформирование концерна. Соответствующий пост опубликован на странице Найема в Facebook.
Найем подчеркнул, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" было первой командой за все годы его существования, которая "публично заявила о необходимости ликвидации концерна, вместо которого должны появиться прозрачные и подотчетные секторальные корпорации, способные производить качественное вооружение и военную технику".
При том, что команда продолжает оказывать всестороннее и конструктивное содействие вице-премьеру во всех вопросах, касающихся продвижения реформы, все остальное должно происходить в рамках действующего законодательства, сказал Найем.
По его словам, государство как собственник имеет неотъемлемое право на любые изменения в менеджменте государственных предприятий. При этом гендиректор "Укроборонпрома" назначается президентом Украины по представлению премьер-министра Украины, а исключительное право увольнения и назначения его сотрудников принадлежит генеральному директору.
13 августа Уруский заявил, что предприятия авиастроения планируют вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими.
Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.
В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.
В мае генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.
5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности.