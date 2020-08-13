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"Уйдем, когда завершим реформу". Найем прокомментировал заявление Уруского об увольнении руководства "Укроборонпрома"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о скорой замене руководства государственного концерна "Укроборонпром". Заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем сказал, что руководство уйдет, когда завершит реформу.

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Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что руководство концерна уйдет после окончания реформы
Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что руководство концерна уйдет после окончания реформы
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

В ответ на заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского о том, что руководство государственного концерна "Укроборонпром" в скором времени заменят, заместитель гендиректора Мустафа Найем сказал, что оно уйдет, когда завершит реформирование концерна. Соответствующий пост опубликован на странице Найема в Facebook.

Найем подчеркнул, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" было первой командой за все годы его существования, которая "публично заявила о необходимости ликвидации концерна, вместо которого должны появиться прозрачные и подотчетные секторальные корпорации, способные производить качественное вооружение и военную технику".

При том, что команда продолжает оказывать всестороннее и конструктивное содействие вице-премьеру во всех вопросах, касающихся продвижения реформы, все остальное должно происходить в рамках действующего законодательства, сказал Найем.

По его словам, государство как собственник имеет неотъемлемое право на любые изменения в менеджменте государственных предприятий. При этом гендиректор "Укроборонпрома" назначается президентом Украины по представлению премьер-министра Украины, а исключительное право увольнения и назначения его сотрудников принадлежит генеральному директору.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10218885816682494

13 августа Уруский заявил, что предприятия авиастроения планируют вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими.

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с этой должности.

Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром, увольнение, реформа
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