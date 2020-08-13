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Авиастроительные предприятия планируют вывести из "Укроборонпрома"

В Украине предприятия авиастроения планируют вывести из государственного концерна "Укроборонпром" и объединить в холдинг с аэрокосмическими.

В правительстве Украины заявили о планах выведения авиационной отрасли из "Укроборонпрома"
В правительстве Украины заявили о планах выведения авиационной отрасли из "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют трансформировать в две управляющие государственные холдинговые компании. Об этом 13 августа заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге во время посещения премьер-министром Денисом Шмыгалем Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, трансформация "Укроборонпрома" будет заключаться в создании государственных управляющих холдинговых компаний, одна из которых сосредоточится на функциях оборонных отраслей, а вторая – "Аэрокосмические системы Украины" – будет заниматься ракетно-космической и авиационной отраслями.

Уруский добавил, что "такая синергия двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное – создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли".

По словам вице-премьера, реформа оборонно-промышленного комплекса коснется не только "Укроборонпрома", но и частного сектора. В ближайшее время ожидается рассмотрение Верховной Радой законов в этой сфере.

12 августа Уруский заявил, что Госконцерн "Укроборонпром" ожидает смена команды. Не исключено и изменение названия концерна, потому что оно "уже стало токсичным в Украине".

По его словам, "Укроборонпром" будет преобразован в государственную управляющую компанию.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа Абромавичюс подтвердил свои планы уйти с должности гендиректора концерна.

Теги: космос, Укроборонпром, реформы, авиация, оборона, Айварас Абромавичюс, Олег Уруский, госконцерн
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