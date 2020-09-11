Шмыгалю в Херсонской области подарили самый большой арбуз сезона. Он оставил его на стуле в ОГА

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время поездки в Херсонскую область подарили арбуз весом почти 30 кг. На нем был размещен QR-код, по которому можно перейти на информационный портал с туристическими локациями региона.

10 сентября Шмыгаль находился с рабочим визитом в Херсонской области Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время рабочей поездки в Херсонскую область подарили самый большой арбуз сезона весом 27,7 кг. Трансляция велась на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Подарок Шмыгалю вручил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонской области, – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", – заявил Гусев.

По его словам, по QR-коду, который разместили на арбузе, можно перейти на информационный портал и увидеть туристические локации Херсонской области.

По информации "Першого регіонального", премьер-министр оставил подарок на стуле в холле ОГА.

10 сентября премьер-министр Украины и ряд министров находились с рабочим визитом в Херсонской области, сообщала его пресс-служба на странице в Facebook.