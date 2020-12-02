Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса

Харьковские депутаты изменили порядок проведения первой сессии горсовета нового созыва. Они будут выбирать председательствующего, который проведет заседание, если выбранный мэр города Геннадий Кернес не появится на первой сессии.

Харьковский горсовет на сессии в среду, 2 декабря, внес в регламент изменения в порядок проведения первой сессии нового созыва, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Депутаты приняли пункт о порядке проведения первой сессии горсовета нового созыва, в котором большинством голосов будут избирать председательствующего. Он проведет заседание, если выбранный городской голова Геннадий Кернес будет отсутствовать на первой пленарной сессии.

За это отдали свои голоса 53 депутата. Против инициативы выступили семь депутатов, а воздержались двое. В частности, внефракционный депутат Игорь Черняк предложил коллегам исключить этот пункт.

"Мы сейчас придумываем кандидатуру какого-то председательствующего. Я перечитал закон, я не знаю, что это за зверь такой... Это мы самостоятельно взяли и придумали, что мы хотим выбрать председательствующего. Но у нас, извините, есть городской голова. За него проголосовали, харьковчане избрали, это понятно, это мэр. У нас есть состав городского совета, за него тоже голосовали харьковчане. Кто такой председательствующий?" – объяснил он свою позицию.

По его мнению, закону не соответствует также норма по избранию президиума в случае, если городской голова избран, но по уважительным причинам отсутствует на сессии.

Секретарь горсовета Александр Новак обвинил Черняка в искажении и манипуляции законодательством. Он считает, что закон "О местном самоуправлении" определяет, что если совет созывается по предложению части депутатов, они и определят, кто открывает сессию. На пленарном заседании при этом избирается председатель.

"Поэтому есть аналогии, есть образцы такого решения вопросов. Мы ни в коем случае не меняем положения законов... Мы определяем порядок, процедуру проведения сессии городского совета", – сказал Новак.