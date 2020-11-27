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Харьковский горсовет может изменить регламент, чтобы Кернес не присягал на первой сессии – депутат

Внефракционный депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк рассказал, что на момент проведения первой сессии горсовета восьмого созыва введут должность председательствующего из числа депутатов.

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Кернес может вернуться в Харьков до 20 декабря, говорил его первый заместитель Игорь Терехов
Кернес может вернуться в Харьков до 20 декабря, говорил его первый заместитель Игорь Терехов
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Депутаты Харьковского горсовета могут внести изменения в регламент, чтобы провести первую сессию горсовета нового, восьмого, созыва 2 декабря. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" 26 ноября внефракционный депутат седьмого созыва, член постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Игорь Черняк.

"Цель поправок, предложенных фракцией "Оппозиционного блока "Доверяй делам" – сделать возможным проведение сессии нового созыва. При этом часть изменений выглядит сомнительно с точки зрения действующего законодательства, а [другая] часть выписана довольно коряво, с шероховатостями", – отметил он.

К числу сомнительных с точки зрения законодательства изменений депутат отнес введение должности председательствующего из числа депутатов. Эта процедура проводится в случае отсутствия по уважительным причинам городского головы на момент проведения первой сессии горсовета. Предполагается, что председательствующий будет вести сессию до избрания секретаря горсовета.

"Этот председательствующий не предусмотрен законодательством и не совсем понятно, зачем это делается. При этом очень аккуратно обходится вопрос принесения присяги городским головой. С моей точки зрения, эти изменения – попытка придать видимость легитимности процессам в новом горсовете при отсутствующем мэре", – заявил Черняк.

Депутат спрогнозировал, что предложенные изменения в регламент примут.

"Конечно, будут приняты, ведь это старый горсовет с мэрским монобольшинством", – сказал  депутат.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес победил в первом туре, набрав 60,34% голосов. 7 ноября горизбирком зарегистрировал его избранным городским головой.

Кернес лечится от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября. Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, оппозиция, Шарите, Игорь Терехов, местные выборы, Харьковский горсовет, Игорь Черняк, Доверяй делам
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