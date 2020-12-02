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Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник V", в США называли ее недоработанной

По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время будет произведено 2 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, что позволит начать кампанию по вакцинации. Первыми, он сказал, будут иммунизированы российские медики и педагоги.

Путин поручил первыми вакцинировать медиков и учителей
Путин поручил первыми вакцинировать медиков и учителей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил вице-премьер-министру страны Татьяне Голиковой на следующей неделе начать вакцинацию россиян от коронавируса, сообщает "Дождь"

По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут 2 млн доз вакцины "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это позволяет начать "если не массовую, то масштабную" кампанию по вакцинации, сказал президент РФ. 

Он заявил, что в первую очередь в России будут прививать представителей двух групп риска – медиков и учителей. 

Голикова сообщила, что правительство РФ оценило свои возможности и считает, что можно начать в декабре массовую вакцинацию. 

По ее словам, прививка от коронавируса будет бесплатной. 

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. 

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США. 

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Владимир Путин, вакцинация, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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