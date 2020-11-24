Песков объяснил, почему Путина не привили от коронавируса

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент России Владимир Путин не вакцинировался от COVID-19, так как массовая вакцинация российского населения пока не началась, а Путин как глава государства не может быть добровольцем в испытании вакцины.

Путин объявил о регистрации уже двух российских вакцин от COVID-19 Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не может на себе опробовать разработанную вакцину от COVID-19, сообщает "Московский комсомолец".

По словам Пескова, массовая вакцинация российского населения пока не началась, а Путин как глава государства не может быть добровольцем в испытании вакцины.

Что касается самого Пескова, то он ранее сообщал, что вакцинироваться не собирается, так как уже переболел и имеет иммунитет.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых аденовирусной вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Вторую российскую вакцину "ЭпиВакКорона" разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". 14 октября Путин заявил, что ее зарегистрировали. Еще одну вакцину готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.