Путин заявил, что Москва будет работать с любым президентом США

В том, что Россия никого не поздравила с победой на выборах президента в США, нет ничего, что могло бы в дальнейшем разрушить двусторонние отношения, сказал президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что относится с уважением как к действующему президенту США, республиканцу Дональду Трампу, так и к его сопернику, представителю Демократической партии Джо Байдену. Об этом глава РФ сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, то, что Россия еще никого не поздравила с победой на американских выборах, – это просто формальность.

"Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это просто формальная сторона дела", – сказал Путин.

Глава РФ заметил, что те, кто уже поздравили Байдена с победой, – это "люди опытные и знающие, что и как они делают".

"В прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось потом, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем. Поэтому нет никаких проблем, но чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии с практикой и юридической стороной дела", – повторил он.

Российский лидер добавил, что Москва будет работать с любым человеком, которому окажет доверие американский народ.

"Но кому оказано это доверие, должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет", – констатировал глава России.