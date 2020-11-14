Трамп впервые допустил, что Байден выиграл выборы – Reuters

Во время брифинга 13 ноября действующий президент США Дональд Трамп допустил, что в следующем году в Белом доме будет работать другая команда. Имени своего главного соперника на выборах, демократа Джо Байдена он при этом не назвал.

Президент США Дональд Трамп впервые публично допустил, что проиграл на выборах главы государства. Об этом пишет Reuters.

Так, выступая в Белом доме в пятницу, 13 ноября, Трамп сказал, что его администрация никогда не пойдет на жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом действующий глава государства допустил, что власть может перейти к другой команде.

"В идеале мы не пойдем на изоляцию. Я не пойду, эта администрация не пойдет. Что бы ни случилось в будущем… Кто знает, какая администрация будет. Я думаю, время покажет", – сказал он журналистам.

Как отмечает агентство, Трамп впервые за неделю после того, как СМИ назвали демократа Джо Байдена победителем выборов, допустил возможность смены власти. Ранее он отказывался признать поражение и утверждал, что победил, если считать "законные голоса".

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Однако Трамп, получивший 213–214 голосов выборщиков, отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.