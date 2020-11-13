Байден победил на выборах президента в штате Аризона – СМИ

По данным Reuters и CNN, демократ Джо Байден закрепил свою победу на выборах президента США в штате Аризона. Ранее этот факт пытались оспорить сторонники действующего главы государства Дональда Трампа.

Отрыв между двумя кандидатами в Аризоне составляет больше 11 тыс. голосов Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах в колеблющемся штате Аризона. Об этом сообщает Reuters.

Победа Байдена в Аризоне дает демократу 11 голосов выборщиков – так, в целом по стране он получит 290 голосов.

По данным телеканала CNN, демократ набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а действующий президент США Дональд Трамп – 49,1%. Отрыв между двумя кандидатами составляет больше 11 тыс. голосов.

4 ноября телеканал Fox News сообщал, что главный соперник Трампа Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. По данным телеканала, он получил голоса 1,4 млн избирателей (51%), тогда как за Трампа проголосовало 1,3 млн (47,6%).

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет через суд оспорили голосование в Аризоне.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.