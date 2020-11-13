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Хиллари Клинтон может стать постпредом США при ООН – СМИ

Команда переходного периода демократа Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН.

У Байдена считают, что Клинтон сможет повысить престиж ООН
У Байдена считают, что Клинтон сможет повысить престиж ООН
Фото: ЕРА

В команде демократа Джо Байдена, который, вероятно, является победителем прошедших в США выборов президента, есть намерения назначить на роль постпреда Соединенных Штатов при ООН экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Идея назначения Клинтон заключается в том, что ее личность может помочь повысить авторитет ООН в то время, как "глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на убыль".

С января 1993 года по январь 2001 года Клинтон была первой леди США, в эти годы пост президента занимал ее муж Билл.

Государственным секретарем США Хиллари была в 2009–2013 годах.

В 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу выборы президента США. На выборах 2020 года она баллотироваться отказалась.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.

Теги: США, ООН, выборы, Джо Байден, Хиллари Клинтон, голосование, выборы президента США 2020
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