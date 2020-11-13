Суд Пенсильвании встал на сторону Трампа, запретив учитывать при подсчете ряд неидентифицированных бюллетеней

При подсчете бюллетеней проголосовавших на выборах президента США в Пенсильвании не будут учитываться бюллетени от тех избирателей, которые не подтвердили свою личность в срок до 9 ноября. Эти бюллетени до сих пор не были включены в официальные итоги голосования в штате, согласно которым представитель Демократической партии Джо Байден обходит Трампа на 54 тыс. голосов.

СМИ пишут, что решение суда вряд ли повлияет на результаты голосования Фото: ЕРА

Апелляционный суд американского штата Пенсильвания запретил округам включать в окончательные итоги голосования на выборах президента США небольшое число бюллетеней, полученных по почте. Таким образом, суд удовлетворил иск действующего президента Дональда Трампа, написало издание The Philadelphia Inquirer 12 ноября.

При пересчете не будут учитываться бюллетени от тех избирателей, которые не подтвердили свою личность в срок до 9 ноября.

Издание пишет, что такие бюллетени до сих пор не были включены в официальные итоги голосования в Пенсильвании, согласно которым представитель Демократической партии Джо Байден обходит Трампа на 54 тыс. голосов.

The Philadelphia Inquirer отмечает, что решение суда вряд ли повлияет на результаты голосования. Издание назвало этот факт "незначительной победой" Трампа.

Пенсильвания – один из ключевых штатов США, который может повлиять на окончательные итоги выборов президента.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.