Ишингер: Трамп четыре года проводил курс, который не ставил международное сотрудничество в центр американской международной политики

США раньше были "символом Запада", в годы президентства Дональда Трампа эта ситуация изменилась, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Демократ Джо Байден, вступив в должность президента США, не будет считать Евросоюз своим противником или врагом, он будет видеть в ЕС надежного и важного партнера. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Президент [Дональд] Трамп в течение четырех лет своего президентства проводил курс, который не ставил международное сотрудничество в центр американской международной политики. И если бы речь шла о внешней политике Португалии, Кипра или Алжира, это также было бы плохо, но не слишком влияло бы на международную ситуацию. И когда США – супердержава с самой мощной в мире армией – отвергает традицию, по которой именно Штаты возглавляют мир альянсов, партнерств и сотрудничества, то это имеет огромное значение", – подчеркнул Ишингер.

Он высказал мнение, что когда Байден станет президентом, он вернется к внешней политике, построенной на мультилатерализме (сотрудничестве на основе многосторонних соглашений).

Политик напомнил, что Трамп называл Германию ненужным союзником, поскольку у страны небольшие оборонные расходы, а также потому, что немецкая автомобильная индустрия продает много автомобилей в США.

"Я надеюсь, что это изменится, и мы снова увидим Штаты, стремящиеся возглавлять альянсы. Увидим Америку, которая хочет присутствовать в Европе больше, чем сейчас. Посмотрим готовность к партнерству в Азии – в отличие от Трампа, который отказался от транстихоокеанской торговой сделки. Словом, мы увидим что-то вроде политики [Барака] Обамы или [Билла] Клинтона", – сказал он.

Ишингер подчеркнул, что в послевоенное время США были "символом Запада", а в годы президентства Трампа ситуация изменилась.

"Запад – это группа наций, сплоченных вокруг прав человека, свобод, верховенства права, демократии. Тех, которые ведут себя достойно, уважая других. Уважая меньшинства, в конце концов! Скажу откровенно: последние четыре года я не мог сказать своим детям или внукам, что речь идет о США... Также я надеюсь увидеть Соединенные Штаты, которые соблюдают договоренности, а не действуют наподобие того, когда они вышли из иранской ядерной сделки, оказав огромное разрушительное влияние на глобальное сотрудничество", – отметил он.

Ишингер добавил, что США в 2021 году уже не будут "той всемогущей силой", которой они были раньше, потому европейцам нужно готовиться к увеличению собственного вклада в международное сотрудничество и заботиться о собственной безопасности.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

Байден заявил, что в разговорах с мировыми лидерами обещает им "вернуть Америку в игру".