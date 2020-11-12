Ишингер: Верю, что Украина может вернуть свои территории путем экономического и социального восстановления страны

Минские соглашения не смогут принести договоренности о мире, разрешение военного конфликта на Донбассе не будет быстрым, такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Ишингер: В будущем, я уверен в этом, начнутся переговоры по Крыму Фото: ЕРА

Возвращение Донбасса в Украину будет зависеть не от военного решения, а от привлекательности и состоятельности остальной Украины. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Я в течение пяти лет надеялся увидеть серьезный прогресс в выполнении Минских соглашений. К сожалению, теперь я должен признать, что не вижу там реалистического пути – такого, который бы удовлетворил моих украинских друзей и принес окончательную договоренность о мире. Но я верю, что Украина может вернуть территории путем экономического и социального восстановление страны. Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы (на подконтрольной правительству территории) будут жить богато – то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях – это плохое решение", – отметил он.

Ишингер подчеркнул, что разрешение конфликта не будет быстрым, и посоветовал "своим украинским друзьям развивать стратегическое терпение".

То же самое, по его словам, касается Крыма.

"Ваши друзья, балтийские государства, были под советской оккупацией в течение 50 лет, но после распада СССР восстановили свою независимость. Они имели стратегическое терпение. А мы, Запад, все это время не признавали аннексию Союзом государств Балтии – и так же мы не будем признавать незаконной аннексию Крыма Россией. А однажды в будущем, я уверен в этом, начнутся переговоры по Крыму. Возможно, они заберут годы, возможно, вам придется дождаться, пока уйдет президент [РФ Владимир] Путин, я не знаю", – сказал политик.

Он подчеркнул, что на Западе не хотят распада РФ, однако желают, чтобы изменились традиционная для России вера в то, что для собственной безопасности им нужно иметь вокруг себя круг зависимых от нее стран.

"Надеюсь, со временем Россия поймет, что это – внешняя политика XIX века, а не XXI. Это не произойдет в одночасье. Нужно время. Но в это время мы не оставим Украину в одиночестве", – добавил Ишингер.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.