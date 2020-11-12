Грызлов заявил, что предложения Украины по Донбассу направлены на "ревизию Минских соглашений"

Полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил, что украинский "План совместных шагов" на Донбассе направлен на ревизию Минских соглашений.

Вариант дорожной карты по "Плану совместных шагов" на Донбассе, представленный 10 ноября членами политической подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ), направлен на ревизию Минских соглашений. Об этом в 11 ноября по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред РФ Борис Грызлов, пишет ТАСС.

По его словам, украинская делегация представила предложения, которые "полностью противоречат" Минским соглашениям и "нормандским" обещаниям Украины. Он считает, что это не проект совместных действий, а это проект, направленный на "ревизию Минских соглашений".

Грызлов отметил, что целью представленного Украиной плана действий на Донбассе является созыв очередного саммита в нормандском формате.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В начале ноября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ).