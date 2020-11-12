ГОРДОН
 
 
МИР

Грызлов заявил, что предложения Украины по Донбассу направлены на "ревизию Минских соглашений"

Полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил, что украинский "План совместных шагов" на Донбассе направлен на ревизию Минских соглашений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грызлов считает, что предложения Украины полностью противоречат Минским соглашениям
Грызлов считает, что предложения Украины полностью противоречат Минским соглашениям
Фото: gryzlov.ru

Вариант дорожной карты по "Плану совместных шагов" на Донбассе, представленный 10 ноября членами политической подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ), направлен на ревизию Минских соглашений. Об этом в 11 ноября по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред РФ Борис Грызлов, пишет ТАСС.

По его словам, украинская делегация представила предложения, которые "полностью противоречат" Минским соглашениям и "нормандским" обещаниям Украины. Он считает, что это не проект совместных действий, а это проект, направленный на "ревизию Минских соглашений".

Грызлов отметил, что целью представленного Украиной плана действий на Донбассе является созыв очередного саммита в нормандском формате. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В начале ноября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ).

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, агрессия, аннексия, саммит, Борис Грызлов, ОРДЛО, соглашение, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS