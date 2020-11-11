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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ТКГ по Донбассу обсуждали украинский "План действий"

Участники политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе взяли за основу украинский "План действий", отметили в украинской делегации в ТКГ.

О результатах обсуждения плана по Донбассу "говорить рано", отметили в украинской делегации
О результатах обсуждения плана по Донбассу "говорить рано", отметили в украинской делегации
Фото: pixabay.com

10 ноября члены политической подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали украинский вариант действий. Об этом проинформировала в Facebook украинская делегация в ТКГ.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана..." украинским парламентом", – говорится в сообщении.

В нем указано, что российской делегации в ТКГ напомнили, "что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы".

"[После этого] беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но по крайней мере можно сказать, что украинский "План..." был взят за основу", – подчеркнули в украинской делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/119743739936045

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 ноября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук рассказывал, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" предусматривает создание свободной экономической зоны во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, заседание, ТКГ
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