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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович заявил, что Россия хочет уйти с Донбасса, потому что считает его украинским

Советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина предоставляет России план действий, который может решить проблему Донбасса.

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Арестович: Надеюсь, им хватит желания и понимания
Арестович: Надеюсь, им хватит желания и понимания
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Украина продолжает разрабатывать план деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, готовится так называемый "золотой мост" для выхода России с Донбасса. Об этом рассказал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом".   

"Наш план действий, как мы считаем, предоставляет России, если она действительно хочет решить проблему Донбасса, "золотой мост" к отступлению. Согласно нашему плану, она может выйти так, что и сохраняет лицо во внешней политике, и для своего внутреннего электората, для внутренних пользователей. Тогда Россия оказывается мудрой державой, которая помогла установить мир на Донбассе", – отметил Арестович. 

На данный момент Украина "посылает сигналы" России, чтобы та услышала предложения украинской делегации и приняла их.  

"Надеюсь, им хватит желания и понимания, чтобы услышать их и принять за основу, хотя, конечно, возможны поправки, компромиссы, и выйти на этой основе [с Донбасса]", – добавил Арестович.

Российская Федерация и сейчас говорит, что оккупированные районы Донецкой и Луганской областей – это территория Украины.  

"Речь о независимости Донбасса не идет. Речь не идет о его вхождении в состав Российской Федерации. Даже из Кремля они говорят, что это ОРДЛО Украины. Особые районы Донецкой и Луганской областей, но Украины. То есть рамочно даже Кремль считает, что это часть Украины, и неоднократно это заявлял", – отметил он. 

Россия ввязалась во множество войн по всему миру, и сейчас ее ресурсы исчерпаны. Поэтому боевые действия на Донбассе ей стали невыгодны – она хочет уйти с этой территории. 

"Россия, ввязавшись во множество войн по всему миру, – от Ливии, Центральной Африканской Республики, Анголы – она уже не тянет. Видите, сейчас идет война в Карабахе – Россия практически не вмешивается. Она пустила Турцию в "подбрюшье" Закавказья. Это показывает, что у них нет уже ресурсов на ведение новых войн. Они хотели бы избавиться от Донбасса", – отметил Арестович.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков. В 2017 году блогер признался, что, изображая из себя патриота, он публиковал ложную информацию о событиях на востоке Украины.

28 октября 2020-го он сообщил, что стал советником украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Кремль, Донбасс, Алексей Арестович, война в Украине, ОРДЛО, Российская Федерация, ТКГ
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