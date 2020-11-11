На Донбассе в результате обстрела боевиков ранения получил украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили перемирие на Донбассе, с начала новых суток – один раз, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

10 ноября боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного", – говорится в сообщении.

На этом участке противник открывал огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 мм. Без потерь с украинской стороны.

С начала новых суток в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел – недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

"К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий ООС получил огнестрельное ранение. Его сразу доставили в лечебное учреждение, где бойцу предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – отметили в штабе.

Там добавили, что представителям ОБСЕ уже сообщили о происшествии.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.