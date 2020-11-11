ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе в результате обстрела боевиков ранения получил украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили перемирие на Донбассе, с начала новых суток – один раз, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Представителям ОБСЕ уже сообщили об обстреле
Представителям ОБСЕ уже сообщили об обстреле 
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

10 ноября боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного", – говорится в сообщении.

На этом участке противник открывал огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 мм. Без потерь с украинской стороны.

С начала новых суток в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел – недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

"К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий ООС получил огнестрельное ранение. Его сразу доставили в лечебное учреждение, где бойцу предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – отметили в штабе.

Там добавили, что представителям ОБСЕ уже сообщили о происшествии.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3269870639806327/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, боевики, перемирие, украинский военный, Каменка, Водяное, обстрелы, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS