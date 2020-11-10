В Волновахе два человека подорвались на взрывном устройстве – полиция

Два человека получили осколочные ранения на территории предприятия в Волновахе Донецкой области, сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате взрыва, который произошел утром 10 ноября в Волновахе Донецкой области, два человека получили осколочные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, люди подорвались на неизвестном взрывном устройстве на территории одного из предприятий на окраине города. Пострадавших доставили в больницу.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Предварительно происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение уголовного преступления) и ч. 2 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.