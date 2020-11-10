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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель отметили важность предстоящей встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки".

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Зеленский и Меркель договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии COVID-19
Зеленский и Меркель договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии COVID-19
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал собеседнице о подготовленном Украиной плане совместных действий, который должен способствовать активизации работы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Стороны отметили важность предстоящей встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая пройдет в режиме онлайн-конференции.

Помимо этого, Зеленский обратился к Меркель с просьбой расширить Украине доступ к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

"Мы приветствуем прорыв, которого удалось достичь немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", – сказал Зеленский.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии COVID-19.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки" пройдут 13 ноября.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Украина, военные, перемирие, Владимир Зеленский, война на Донбассе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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