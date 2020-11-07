Ермак анонсировал переговоры в нормандском формате

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники лидеров "Нормандской четверки" обсудят план действий по урегулированию конфликта на Донбассе, разработанный Украиной.

Ермак сообщил, что план действий по урегулированию конфликта на Донбассе обсудят в минском и нормандском форматах Фото: president.gov.ua

На следующей неделе трехсторонняя контактная группа и советники лидеров "Нормандской четверки" обсудят план по урегулированию конфликта на Донбассе, разработанный Украиной. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, план действий "предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе".

"Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", – сказал Ермак.

Он добавил, что обсуждение плана в рамках контактной группы запланировано на 10 ноября, в нормандском формате – на 13 ноября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 ноября 2020 года глава украинской делегации в контактной группе обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". Документом предусмотрено завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмена указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.