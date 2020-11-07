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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предлагает "План совместных шагов" по Донбассу в ответ на ультиматум России – Гармаш

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе представила "План совместных действий" по урегулированию ситуации на Донбассе как встречный документ в ответ на российское предложение. На его основании представители ОБСЕ должны составить компромиссный вариант, заявил член украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

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Гармаш: Очевидно, что РФ не готова политически решать вопрос Донбасса
Гармаш: Очевидно, что РФ не готова политически решать вопрос Донбасса
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

"План совместных шагов" по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенный Украиной, является ответом на ультиматум российской стороны. Об этом в интервью изданию "Телеграф" сообщил один из участников политической подгруппы трехсторонней контактной группы, украинский журналист Сергей Гармаш.

"Наш план появился в ответ на план, озвученный представителями российской делегации. Мы не могли просто отвергнуть их план или обсуждать только его. Это было бы нелогично. Поэтому предложили наш план действий как встречный документ, на основании которого представители ОБСЕ должны составить компромиссный вариант. Это будет документ для обсуждения, сводная таблица, которая и должна лечь в основу переговоров", – отметил Гармаш.

По его словам, украинский план направлен в первую очередь на обозначение украинской позиции по разрешению конфликта, а также на сохранение диалога и продолжение переговорного процесса.

"Тот план, который представила российская сторона, выглядел как ультиматум", – подчеркнул журналист. Он сказал, что 10 ноября в политической подгруппе будет обсуждаться тот документ, который предложит ОБСЕ на основании двух этих планов.

Гармаш высказал мнение, что Россия не воспримет украинское предложение так же, как украинская сторона не приняла российский план. 

"Но в этом и смысл переговоров – искать компромиссный вариант, если у обеих сторон есть заинтересованность в разрешении конфликта. Сегодня очевидно, что РФ не готова политически решать этот вопрос. И тот факт, что они слили свой план в "украинские пророссийские СМИ", показывает, что он направлен не на разрешение конфликта, а на раскачивание ситуации в Украине", – добавил переговорщик.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы 21 октября российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, ОБСЕ, Донбасс, переговоры, Сергей Гармаш, война на Донбассе, ТКГ
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