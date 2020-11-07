Боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
"Так, провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли, 5 ноября один получил ранение после того, как боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.