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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 5 ноября 11 раз нарушали режим тишины – штаб ООС

5 ноября на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Боевики обстреляли позиции украинских военных
Боевики обстреляли позиции украинских военных
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 5 ноября 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 6 ноября в Facebook.

Девять нарушений зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", еще два – в районе ответственности группы "Север".

"Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – говорится в сообщении.

С начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировали, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/294348995007871/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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