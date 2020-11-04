3 ноября боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, все нарушения боевиками договоренностей о прекращения огня зафиксированы 3 ноября в Донецкой области.

В штабе ООС сообщили, что готовы "мгновенно реагировать" на изменение ситуации Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

3 ноября на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, все случаи зафиксированы в Донецкой области. Об этом 4 ноября проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"3 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. ...Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе Водяного боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета, на окраине Авдеевки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, в районе Марьинки – из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

"Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. ...Огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское", – рассказали в пресс-центре.

4 ноября по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – подчеркнули в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.