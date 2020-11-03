На Донбассе украинский военный получил ранения

Боевики на Донбассе в очередной раз сорвали перемирие. Украинский военный получил осколочное ранение в результате обстрела из автоматического станкового гранатомета, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Новолуганское [Донецкой области] противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий ООС получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Бойца доставили в лечебное учреждение, где оперативно предоставили медицинскую помощь. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Второй раз боевики нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного Донецкой области – открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.